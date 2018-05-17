24 Haziran seçimlerini AGİT izleyecek

Avrupa'nın terör sevici kurumlarından olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini gözlemlemek için Türkiye'de faaliyetler yapacaklarını açıkladı.

378 KİŞİLİK GÖZLEM EKİBİ

AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlardan ve 28 kişilik uzun dönemli gözlemciden oluşan ana heyetin yanı sıra 350 kişiden oluşan kısa dönemli gözlemci ekibinin seçimlerde görevlendirileceği belirtildi.

AGİT, heyetin Türk hükümetinden yapılacak davetin ardından Türkiye'ye gideceğini bildirildi.

TERÖR SEVİCİ AGİT

Geçtiğimiz yılki anayasa değişikliği referandumunu izleyen AGİT , oylamanın "eşit olmayan koşullarda" yapıldığı eleştirisinde bulunmuştu. Bununla birlikte AGİTAK Parti hükümeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tarafsız bir tavır sergilememesiyle ve teröre ve teröristlere olan yakınlığı ile de tanınıyor.

Daha önce AGİT'in gözlemcileri arasında HDP sempatizanlığı yapan temsilcilerin bulunmasıyla birlikte adı PKK saflarında anılan ve bizzat terör faaliyetleri gerçekleştiren kişilerin de AGİT temsilcilikleri yaptığı tespit edilmişti. AGİT Avrupa'nın teröre en çok sahip çıkan kurumlarından biri olarak bulunuyor.