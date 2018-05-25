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24 Haziran süreci Uğur Dündar'ı da değiştirdi

Yıllarca namaz kılanları öcü gibi gösteren Uğur Dündar, Muharrem İnce ile birlikte katıldığı törende Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 17:36..
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24 Haziran süreci Uğur Dündar'ı da değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 24 Haziran'da CHP'nin adayı olarak sahalara inen Muharrem İnce, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

MUHARREM İNCE'NİN DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı adayı gösterildikten sonra Muharrem İnce'nin davranışlarında ve konuşmalarında yaşanan değişim dikkatlerden kaçmıyor. Muhafazakarların oylarını da alabilmek için değişim sürecine giren İnce; küçükken hafız olmak istediğini söylemişti.

UĞUR DÜNDAR DA DUA ETTİ

Dumlupınar'da katıldığı açılış töreninde Kur'an-ı Kerim okutup dua eden Muharrem İnce'ye Uğur Dündar da eşlik etti.

24 Haziran süreci Uğur Dündar'ı da değiştirdi

28 ŞUBAT GAZETECİLİĞİ

28 Şubat dönemi gazetecilerinden Uğur Dündar, bir zamanlar namaza giden öğrencileri fişleyen haberlere imza atıyordu.

24 Haziran'da CHP'nin muhafazakar almasını dileyen Uğur Dündar da Muharrem İnce gibi bu değişime ayak uydurdu.24 Haziran süreci Uğur Dündar'ı da değiştirdi

"HAYATIMIN EN ANLAMLI GÜNÜ"

Törende çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Dündar, "Hayatımın en anlamlı günlerinden birini, her şeyimizi boçlu olduğumuz Dumlupınar'daki temel atma töreninde yaşadım. Tıpkı Milli Mücadele'nin önsözünün yazıldığı, tarihin akışının değiştiğı topraklarda, Çanakkale Sehitleri Abidesi'nin tamamlanmasındaki naçiz katkımda olduğu gibi!.." ifadelerini kullandı.

Chp mitinginde Kur'an-ı Kerim okundu VİDEO

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