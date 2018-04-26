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24 Haziran'da kullanılacak olan oy pusulası

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını göstererek, iki pusulanın nasıl olacağını anlattı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 15:49..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gül, 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

Gül, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimde 2 oy pusulası olacağını belirterek, Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayların fotoğrafının olacağını, parti amblemlerinin olmayacağını söyledi.

24 Haziran'da kullanılacak olan oy pusulası VİDEO

24 HAZİRAN'DA İKİ TERCİHTE BULUNACAĞIZ

Gül şöyle konuştu: "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak."

24 Haziran'da kullanılacak olan oy pusulası

FETÖ ELEBAŞI İÇİN 7 KEZ İADE TALEBİNDE BULUNDUK’

Adalet Bakanı Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte." dedi.

Gül ayrıca "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var." ifadelerini kullandı.

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