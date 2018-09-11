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Kaza sırasında halk otobüsünde korku dolu anlar

Manisa'nın özel halk otobüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 11.09.2018 - 14:58..
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Kaza, geçtiğimiz 8 Eylül Cumartesi günü Yunusemre ilçesinin eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Muradiye Mahallesi istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 45 AB 710 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Ertürk Ç. idaresindeki 45 AAP 119 plakalı otomobil çarpıştı.

24 kişinin yaralandığı otobüs kazasında dehşet anları

22 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle özel halk otobüsü ve otomobil yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile birlikte otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza sırasında halk otobüsünde korku dolu anlar

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Öte yandan kazanın şiddeti de otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışıyor.

Kaza sırasında halk otobüsünde korku dolu anlar

Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole yuvarlanıp devrilirken, yolcuların bağrışmaları da dikkat çekiyor. Bazı yolcular, yan yatan otobüsün camlarını kırarak dışarı çıkarken, otobüste bulunan gençler de hafif yaralanan yolcuları tek tek otobüsten tahliye ediyor.

Kaza sırasında halk otobüsünde korku dolu anlar

Kazada üst üste düşen yolcuların altında kalan çocuklar, korku dolu gözlerle ailelerini aradı. Dehşet dolu anlar saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

CAN KAYBI OLMADI

Feci kazada can kaybının olmaması ise yüreklere su serpti.

Kaza sırasında halk otobüsünde korku dolu anlar

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