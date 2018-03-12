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24 saatte 3 hava kazası yaşandı

Başaran Holding'e ait özel jet ve New York'ta düşen helikopterin ardından 24 saat geçmeden Nepal'den de bir uçak kazası haberi geldi. Nepal'in Katmandu kentine bir yolcu uçağı düştü.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 13:49..
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Bangladeş Havayolları'na ait Dakka’dan kalkan yolcu uçağının Nepal’in başkenti Katmandu’da düştüğü bildirildi.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

NEPAL'DE YOLCU UÇAĞINDA 67 KİŞİ VARDI

Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında, US-Bangla Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle futbol sahasına düştüğü bildirildi.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

US-Bangla havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş’in başkenti Dakka’dan kalkan uçakta 67 yolcu bulunduğu belirtildi.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

Yetkililer, kaza sonucu 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralı kurtarıldığını, 10 kişinin akıbetinin bilinmediğini belirtti. Yaralıların ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

NEW YORK'TA HELİKOPTER KAZASI

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

ÖZEL TÜRK JETİ İRAN'A DÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarca emirliğinden kalkan ve varış rotası İstanbul olan Başaran Holding'e ait CL60 tipi özel jet, İran’ın Şehrekürd bölgesi yakınlarında bulunan Zagros dağlarında düşmüştü.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı

TÜM CENAZELERE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, kazanın ardından kısa süre sonra uçak enkazına ulaştı. İran Acil Yardımlar Kurumunun 11 cesedin de bulunduğunu açıklamasının ardından, kurtarma helikopterler olay yerine sevk edildi. Helikopterle 11 cesedin taşındığı belirtildi.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı


İran Kızılay yetkilileri, kimliklerin belirlenebilmesi için DNA testinin gerekli olduğunu belirtmişti. Bugün yapılan çalışmalar kapsamında Mina Başaran başta olmak üzere 8 cenazenin kimlik tespiti tamamlandı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları uçağın irtifa kaybederek dağa çarptığını iddia etmişti.

24 saatte 3 hava kazası yaşandı


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24 saatte 3 hava kazası yaşandı

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