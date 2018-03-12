24 saatte 3 hava kazası yaşandı

Bangladeş Havayolları'na ait Dakka’dan kalkan yolcu uçağının Nepal’in başkenti Katmandu’da düştüğü bildirildi.

NEPAL'DE YOLCU UÇAĞINDA 67 KİŞİ VARDI

Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında, US-Bangla Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle futbol sahasına düştüğü bildirildi.

US-Bangla havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş’in başkenti Dakka’dan kalkan uçakta 67 yolcu bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, kaza sonucu 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralı kurtarıldığını, 10 kişinin akıbetinin bilinmediğini belirtti. Yaralıların ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

NEW YORK'TA HELİKOPTER KAZASI

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

ÖZEL TÜRK JETİ İRAN'A DÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarca emirliğinden kalkan ve varış rotası İstanbul olan Başaran Holding'e ait CL60 tipi özel jet, İran’ın Şehrekürd bölgesi yakınlarında bulunan Zagros dağlarında düşmüştü.





TÜM CENAZELERE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, kazanın ardından kısa süre sonra uçak enkazına ulaştı. İran Acil Yardımlar Kurumunun 11 cesedin de bulunduğunu açıklamasının ardından, kurtarma helikopterler olay yerine sevk edildi. Helikopterle 11 cesedin taşındığı belirtildi.





İran Kızılay yetkilileri, kimliklerin belirlenebilmesi için DNA testinin gerekli olduğunu belirtmişti. Bugün yapılan çalışmalar kapsamında Mina Başaran başta olmak üzere 8 cenazenin kimlik tespiti tamamlandı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları uçağın irtifa kaybederek dağa çarptığını iddia etmişti.





Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi



