24 saatte 407 göçmen yakalandı

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, mülteci çocuklara Almanya'nın değer ve yükümlülüklerini öğretmek için ders verilmesini istiyor.

Ülkemizde son günlerin en çok konuşulan haberi Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olurken, Sivas Şarkışla'da da hamamdaki kazanın patlaması sonucu düşen taşlar gök taşı zannedildi.

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam

Fransa-Hollanda ortak sermayeli hava yolu şirketi Air France KLM hisseleri, yönetim kurulu başkanı Janaillac'ın istifa kararını açıklamasının ardından son on yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Halk arasında horoz kafası olarak da bilinen gimbal, kameraların stabil halde tutulmasına yardımcı olan ekipmandır.

1 AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...

2 Merkez Bankası'ndan dolara hamle TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile dolar geriledi.

3 TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

4 Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı Süper Lig'in 32. haftası 2 maç dışında tamamlandı. G.Saray şampiyonluk yolunda bir adım önde olmasına rağmen ilk 4 sırayı ikili veya üçlü averaj belirleyebilir.

5 Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi Partililerin kalabalık bir şekilde asansöre binmesi, asansörün hareket etmesini engelledi. İnce, uyarısına rağmen asansörden inen kimse olmayınca sinirlendi.

6 Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı Paris ve Florida'daki terör saldırılarını örnek gösteren Trump'ın, "Siviller silahlı olsaydı saldırıları önlerlerdi" açıklamasında yaptığı el hareketi Fransa'yı ayağa kaldırdı.