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24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

Aydın'da 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DHA | 06.01.2018 - 19:36..
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Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman'a ulaşılamadı. Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti.

POLİS 2 AY ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALDI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.'yi, teknik takibe aldı. 2 aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı.

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

İTİRAF ETTİLER: BAHÇEYE GÖMDÜK

Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler, öldürdükleri Mehmet Kahraman'ın cesedini Atça'da kendilerine ait portakal bahçesine gömdüklerini söyledi.

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. 2 gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

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