24 yıl önce işledikleri cinayeti itiraf ettiler

Trump, dahi olduğunu söyledi

1 Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı MHP'nin Adana'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.

2 Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hemen durdurulmasını isteyen Le Pen, Erdoğan'ın Fransa'da kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

3 BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

4 Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.

5 Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

6 Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat İstanbul Maltepe'de, bir babanın 2 ve 4 yaşlarındaki 2 kızını öldürüp intihar ettiği aile faciası, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla araştırılacak.