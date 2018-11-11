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Antalya'da drag heyecanı

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından yapılan drag pistinin açılışında düzenlenen oto ve motodrag yarışına, hız tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

DHA | 11.11.2018 - 16:00..
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Kepez Beledeyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'ne yapılan drag pistinin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dört yıllık hayalin sonunda Antalya ve Kepez bölgesindeki hareketlilik açısından önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını söyledi.

HER HAFTA SONU ETKİNLİK OLACAK

Tütüncü; "Tesis sadece drag pisti değil, bu pist havaalanı olarak da değerlendirilecek. Eğitim uçaklarıyla alakalı buluşmaların yapılacağı model uçak yarışları, havacılıktaki değişik etkinliklerde kullanacağız. Her hafta sonu burada düzenlenecek etkinliklerle yıl boyu misafirleri ağırlayacağız" diye konuştu.

Antalya'da drag heyecanı

YARIŞA 50 MOTOSİKLET 50 DE ARAÇ KATILDI

Konuşmaların ardından Tütüncü, dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindekiler pistin açılış kurdelesini kesti. Tütüncü'nün yarış arabasıyla pistte tur atmasının ardından yarışlar başladı. Hız tutkunlarının beğenisini toplayan araçlar ile motosikletlerin yarışı nefes kesti. Yarışa 50 motosiklet 50 de araç katıldı. Gün boyunca süren yarışlarda motor sporu severler eğlenceli saatler geçirdi.

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