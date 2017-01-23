240 milyon liralık 11 bin lüks araca el konuldu

Muhafaza ekipleri tarafından geçen yıl yapılan yaygın çalışmalar ve etkin denetimler neticesinde, aralarında birçok lüks otomobilin de bulunduğu 11 bin kaçak araca el konuldu.

240 MİLYON LİRALIK ARAÇLARI KULLANAN KİŞİLERE 33 MİLYON LİRA CEZA

Aralarında Porsche, Mercedes ve BMW gibi markaların da yer aldığı lüks araçların toplam piyasa değerinin 237 milyon lirayı geçtiği ifade edildi. El konulan araçları kullanan kişilere toplam 33 milyon 371 bin lira ceza kesildi.

EN ÇOK GÜRCİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN

Türkiye'ye sokulmak üzere getirilen araçların çoğunun Gürcistan ve Bulgaristan sınır kapılarından giriş yaptığı belirlendi. El konulan araçların büyük çoğunluğunu son model lüks otomobiller oluştururken, halk arasında cip olarak bilinen büyük, otomobilden yüksek ve genellikle dört çeker SUV araçlar da ele geçirildi. Araçların Türkiye'de satılan ikinci el piyasa değerinin adet bazında 50 bin ila 1 milyon lira olduğu ifade edildi.

YASAL SÜREÇ

Yasal olarak hakları olmadığı halde, bu araçları ülkeye getirenler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na veya 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na göre işlem yapılıyor.

Yapılan işlem neticesinde idari para cezası uygulanırken, adli makamlardan müsaderesine karar verilmesi durumunda araca el konularak satışı gerçekleştirilebiliyor.