Elektrikli sandalyenin bilinmeyen öyküsü

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bugüne kadar ABD’de 4 binden fazla kişi elektirikli sandalyeyle idam edildi. 8 eyaletinde de hala kullanılıyor. Ama sandalyenin icat ediliş hikayesini çok az kişi bilir.

1880’li yıllarda asılma, tek idam yoluydu. Sandelyenin hikayesi de bir infazın ters gitmesiyle başladı. New York’taki yetkililer daha insani bir infaz yolu bulmak için bir komisyon kurdular. Üyelerden dişçi Alfred Southwick’in, bir gazete manşetinden okuduğu elektrik çarpmasından ölen adam aklına yatmıştı.

EDİSON’A MEKTUP GÖNDERDİ

Southwick elektrik hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için Thomas Edison’a mektup gönderiyor. Edison 1880’de George Westinghouse’la rekabet halindeydi. O dönemler akıllardaki tek soru Amerika’ya kim aydınlatacaktı, Edison mu? Westinghouse mu?

EDİSON VE WESTİNGHOUSE REKABETİ

Westinghouse’un alternatif akımı, Edison’un doğru akımından daha başarılıydı. Edison'un tek umudu bir şekilde rakibinin irtibarını düşürmekti. Southwick’in bu talebi Edison’un işine geldi ve 1886’da elektrikli sandalyenin denemelerine başladı.

1888 NEW JERSEY

Edison, New Jersey’de bir laboratuvarda, Westinghouse’tan gizlice aldığı alternatif akım jenaratöriyle çalışıyordu. Yanına yardımcı olarak Harold Brown’ı aldı ve deneyden bir süre çekildi.

TASARLAYAN BROWN OLDU

Harold Brown, alternatif akımın hayvanlar üzerindeki etkisini gözlemledi. Bu akımla elektrikli sandalyeyi tasarladı ve infaz komisyonu tarafından elektrikli sandalye yeni bir idam şekli olarak kabul edildi. Böylelikle elektrikli sandalyenin mucidi kağıt üzerinde Harold Brown oldu. Elektrikli sandalye alternatif akımla çalışıyordu. Bu sebeple elektrik piyasasında tahtı sallanan Edison, elektrikli sandalyenin icadıyla alternatif akımı karalama çalışmalarına devam etti.

İLK MAHKUM WİLLİAM KEMMLER

Elektrikli sandalye ile idam edilen ilk mahkum William Kemmler oldu. Sonrasında ise Edison, gazete sahiplerine rüşvet dağıtarak "William Kemmler idam edildi!"başlığıyla sansasyon yarattı.

Edison’un bütün bu karalama çabalarına rağmen alternatif akım dünya üzerinde yayıldı. Sonrasında halkın taleplerine teslim olmak zorunda kalan Edison da alternatif akımı kullanmaya başladı.