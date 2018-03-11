İstanbul'dan sis manzaraları

İstanbul'da yorun sis dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdürüyor. Hava, deniz ve kara trafiğini adeta kilitleyen sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşansa da, görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Özellikle İstanbul Boğazı, Üsküdar ve Kız Kulesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Onlarca insan, oluşan manzarayı fotoğraflamak için sahillere akın etti.
Anadolu Ajansı'nın deneyimli muhabirleri de sahaya indi ve sis manzaralarını her açıdan fotoğrafladı.
Sis altındaki İstanbul Boğazı havadan görüntülendi