İstanbul'dan sis manzaraları

Rüyamız Bütün Bir Aleme Gelecek Adil Bir Nizam

Hindistan'da bir yoldan geçmeye çalışan kamyon, yolun aniden çökmesiyle yan devrildi. O anlar kameraya kaydedildi.

İstanbul’da dün başlayan yoğun sis, bugün de etkisini sürdürüyor. Sis, Üsküdar Kız Kulesi ve çevresinde etkili oldu.

Bodrum'da Hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı.

1 Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2 Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi. Buna göre Şi Cinping'in ömür boyu başkanlığının önü açıldı.

3 CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönündeki önerge, 100 delegenin oyuna karşın reddedildi.

4 ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.

5 Afrin için sadece gir emri bekleniyor TSK'nın ÖSO ile birlikte organize olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Afrin merkez için yürütülen operasyonda merkeze hakim tepeler ele geçirildi. Artık sadece emir bekleniyor.

6 Komandoların taktığı mavi berenin anlamı Hakkari’deki Fatihler Jandarma Özel Harekât (JÖH) Tabur Komutanlığın'da bir asker Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "mavi bere"nin anlamını anlattı.