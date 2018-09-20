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23 yılını sedefle geçirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 yıldır sedefle mücadele eden 42 yaşındaki Musa Sümbül, vücudunu saran hastalığından büyük oran kurtuldu.

AA | 20.09.2018 - 16:45..
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 yıldır sedef hastalığı ile mücadele eden 42 yaşındaki Musa Sümbül, vücudunu saran bu hastalıktan doktor yardımıyla kurtuldu. Sümbül, yaklaşık iki ay önce sedefle mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından Ankara'dan bir doktorun kendisine ulaştığını söyledi.

23 yılını sedefle geçirdi

OLUMLU TEPKİLER ALMAYA BAŞLADI

Konaklama ve yol masraflarının da doktor tarafından karşılandığını anlatan Sümbül, "Sedef, vücudumun neredeyse tamamını ve yüzümü kaplamıştı. Dışarıya çıkamıyordum. İnsanlar korkuyordu. Telefonla çok kişi aradı yardımcı olmak için. Ankara'da bir doktor 50 gün tedavi uyguladı" dedi. Tedaviden sonra hastalığından büyük oranda kurtulduğunu ifade eden Sümbül, sokağa çıktığında olumlu tepki aldığını dile getirdi.

TEK İSTEĞİ ÇALIŞIP, YUVA KURMAK

Tedavinin altı ay süreceğini aktaran Sümbül, "Artık rahatça dışarıya çıkabiliyorum. Eskiden beni görenler korkup kaçıyordu. Artık beni görenler yanıma geliyor, tokalaşıyor, sarılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi hayata karşı umutluyum. Tedavimin ardından çalışıp, yuva kurmak istiyorum" diye konuştu.

23 yılını sedefle geçirdi

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