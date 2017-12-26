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249 şehidin adı işlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin adı, “asaletin simgesi” olarak kabul edilen Devrek bastonuna işlendi.

İHA | 26.12.2017 - 10:43..
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AK Parti Devrek Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, baston ustası Çetin Karabaş ile birlikte hazırladığı Devrek bastonunu hediye etmeye hazırlanıyor. Karabaş’ın el emeği hazırladığı bastonun üzerinde kişinin ismi yer alıyor.

249 şehidin adı işlendi

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSMİNİ İŞLEDİ

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam şehit düşen 249 kişinin isimlerini bastona işleyen Karabaş, ilk kez böyle bir baston yaptıklarını ifade etti. Yirmi günde bastonu tamamladığını aktaran baston ustası Çetin Karabaş, “Daha önce böyle bir baston yapmadık. AK Parti Kadın Kolları Başkanımızdan bize böyle bir talip geldi. 15 Temmuz anısına 249 şehidimizin isimlerini yazdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ulaştırılmak üzere kendilerine takdim edilecek. Yaklaşık 20 günde yapıldı. 249 ismi sığdırdığımıza inanamıyorum güzel, şık oldu. Beğenileceğini umuyorum.” diye konuştu.

249 şehidin adını Devrek bastonuna işlediler VİDEO

249 şehidin adı işlendi

CUMHURBAŞKANI'NA HEDİYE EDECEK

AK Parti Devrek İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen ise özel olarak hazırlanan bastonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceklerini ifade etti. 249 şehidin isimlerinin bastona işlendiğini aktaran Özmen, “15 Temmuz darbe girişimden bu yana Cumhurbaşkanımıza güzel bir hediye vermek istedik. Bunun da ilçemizle özdeşleşen bir hediye olmasını istedik. 249 şehidimizin adını biz bastona işleterek Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak istiyoruz. Darbe girişimi hepimizi çok etkiledi. Biz 249 şehidimizin sayesinde bugündeyiz. Bastonumuz hazır Cumhurbaşkanımıza en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz.” dedi.

249 şehidin adı işlendi

DEVREK BASTONU “ASALETİN SİMGESİ”

İlçede kızılcık ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek bastonu, sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek bastonu, devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi. Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

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