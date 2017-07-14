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249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

Etimesgut'ta 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 120 dönüm alana 6 bin 249 ağaçla 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu.

14.07.2017 - 09:16
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Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan ormandaki ağaçlara 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişinin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı. Hatıra ormanında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okutuldu.

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolasıyla Etimesgut Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Hatıra ormanında düzenlenen anma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

ORTAK DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık türkülerinin okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın hakim bir noktasına Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' veciz sözünü yazdıklarını ve dev Türk Bayrağı diktiklerini kaydeden Demirel, "Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bu veciz sözü de etrafında buluşmamız gereken ortak değerimizdir. Bu milletin ortak değerlerine sahip çıkanlar, akıllarına başkalarına kiralamazlar. Aklını bu millet için değil başkalarının hain amaçları için kullananları, 15 Temmuz'da gördük. Düşmanın bile cesaret edemediğini yaptılar, Meclisimizi bombaladılar, kurumlarımıza saldırdılar, insanımıza kurşun yağdırdılar, bu vatanın evlatlarını şehit ettiler. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın." dedi.

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

ŞEHİT ANNESİ İDAM İSTEDİ

Törene katılan 2012'de şehit olan Okan Koç'un annesi Elif Koç, duygulanırken, "Gölbaşı'nda şehit olan polislerimiz hepsi benim oğlum. Bu vatan benim. Bu vatana hainlik yapan kim olursa olsun hepsinin idamını istiyorum." dedi.

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

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