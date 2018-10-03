25 çocuğa istismarda bulunan Danimarkalı polise hapis

Okul ve Polis işbirliği birimi SSP’de 30 seneyi aşkındır polis olarak çalışan tacizci hakkında gelen şikâyetler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü özel bir ekip kurarak meslektaşlarını önce teknik ve fiziki takibe aldı.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İLE BULUŞTU

Görevini kötüye kullanarak 11-18 yaşları arasında kız çocuklarıyla iletişime geçen polis memuru hakkında hazırlanan iddianamede Kopenhag’da bir kafede 15 yaşındaki bir kızla buluştuğu burada elini tutarak "Eğer yapabilseydim seni küçük bir orman evine götürmek isterdim" dediği kaydedildi.

Bağımsız Polis İtiraz Kurulu’nun (DUP) hazırladığı raporda polis memurunun sadece bu olayla kalmayarak 24 kız çocuğunu daha taciz ettiğini belirtildi. Çocuk tacizcisi adamın evinde yapılan aramada da çocuk pornosu olduğu anlaşılan görüntüler ele geçirildiği aktarıldı.