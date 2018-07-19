25 gün askerliğin zorlukları

Bedelli askerlik tasarısı Meclis'e sunuldu, görüşmeler 23 Temmuz'da başlayacak.
Bedellinin 25 yaş üzerine ve 15 bin lira olması, gençleri sevindirdi.
Ancak 25 günlük askerlik süresinin zorunlu tutulması, bedelli yapacakları düşündürüyor.
25 GÜNLÜK EĞİTİM NE KADAR FAYDALI OLACAK
Özel sektörün 1 aylığına da olsa eleman kaybına uğrayacak olması, bedelli yapacak gençleri düşündüren nedenlerden biri.
Bununla birlikte askere gidecek gençlerin 25 günde alacağı eğitim de tartışma konusu oldu.
FOTOĞRAF: Bedelli askerlik için hazırlığa başlayan gençlerin sık sık izlediği videolardan bir kare: Saçlar kesiliyor...
Askerde saç traşı yaptırmak ViDEO
BEDELLİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK KOMİSYON ÜYELERİNİN TWİTTER HESAPLARI
Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: @yilmaz_ismet58
Komisyon Başkanvekili Refik Özen: @refik_ozen16
Komisyon Sözcüsü Cemal Bekle: @Cbekle
Komisyon Katibi Mustafa Hidayet Vahapoğlu: @HVahapoglu
Üye Feyzi Berdibek: @FeyziBerdibek1
Üye Zülfü Tolga Ağar: @zulfutolgagar
Üye Mehmet Uğur Gökgöz: @MEHMETUURGKGZ1
Üye Mehmet Yavuz Demir: @MehmetYavuzDem3
Üye Yücel Menekşe: @yucelmenekse50
Üye İsmail Kaya: @kayaismail80
Üye Mehmet Ali Cevheri: @malicevheri
Üye Özgür Ceylan: @CHPozgurceylan
Üye Teoman Sancar: @teomansancarchp
Üye Bayram Yılmazkaya: @vekilyilmazkaya
Üye Mehmet Ali Çelebi: @tgmcelebi
Üye Polat Şaroğlu: @PolatSaroglu
Üye Kemal Bülbül: @Kemalbulbull
Üye İmam Taşçıer: @ImamTascier
Üye Saffet Sancaklı: @saffetsancakli
Üye Koray Aydın: @korayaydintr