25 gün askerliğin zorlukları

Bedelli askerlik tasarısı Meclis'e sunuldu, görüşmeler 23 Temmuz'da başlayacak.

Bedellinin 25 yaş üzerine ve 15 bin lira olması, gençleri sevindirdi.

Ancak 25 günlük askerlik süresinin zorunlu tutulması, bedelli yapacakları düşündürüyor.

25 GÜNLÜK EĞİTİM NE KADAR FAYDALI OLACAK

Özel sektörün 1 aylığına da olsa eleman kaybına uğrayacak olması, bedelli yapacak gençleri düşündüren nedenlerden biri.

Bununla birlikte askere gidecek gençlerin 25 günde alacağı eğitim de tartışma konusu oldu.

FOTOĞRAF: Bedelli askerlik için hazırlığa başlayan gençlerin sık sık izlediği videolardan bir kare: Saçlar kesiliyor...

Askerde saç traşı yaptırmak ViDEO



BEDELLİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK KOMİSYON ÜYELERİNİN TWİTTER HESAPLARI

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: @yilmaz_ismet58

Komisyon Başkanvekili Refik Özen: @refik_ozen16

Komisyon Sözcüsü Cemal Bekle: @Cbekle

Komisyon Katibi Mustafa Hidayet Vahapoğlu: @HVahapoglu

Üye Feyzi Berdibek: @FeyziBerdibek1

Üye Zülfü Tolga Ağar: @zulfutolgagar ‏

Üye Mehmet Uğur Gökgöz: @MEHMETUURGKGZ1

Üye Mehmet Yavuz Demir: @MehmetYavuzDem3

Üye Yücel Menekşe: @yucelmenekse50

Üye İsmail Kaya: @kayaismail80

Üye Mehmet Ali Cevheri: @malicevheri

Üye Özgür Ceylan: @CHPozgurceylan

Üye Teoman Sancar: @teomansancarchp

Üye Bayram Yılmazkaya: @vekilyilmazkaya

Üye Mehmet Ali Çelebi: @tgmcelebi

Üye Polat Şaroğlu: @PolatSaroglu

Üye Kemal Bülbül: @Kemalbulbull

Üye İmam Taşçıer: @ImamTascier ‏

Üye Saffet Sancaklı: @saffetsancakli

Üye Koray Aydın: @korayaydintr