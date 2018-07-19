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25 gün askerliğin zorlukları

Bedelli askerlik düzenlemesi için geri sayıma geçildi. Uygulamadan yararlanacaklar, 25 gün şartının kaldırılmasını bekliyor.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 10:22..
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25 gün askerliğin zorlukları

Bedelli askerlik tasarısı Meclis'e sunuldu, görüşmeler 23 Temmuz'da başlayacak.

Bedellinin 25 yaş üzerine ve 15 bin lira olması, gençleri sevindirdi.

Ancak 25 günlük askerlik süresinin zorunlu tutulması, bedelli yapacakları düşündürüyor.

25 GÜNLÜK EĞİTİM NE KADAR FAYDALI OLACAK

Özel sektörün 1 aylığına da olsa eleman kaybına uğrayacak olması, bedelli yapacak gençleri düşündüren nedenlerden biri.

Bununla birlikte askere gidecek gençlerin 25 günde alacağı eğitim de tartışma konusu oldu.

25 gün askerliğin zorlukları

FOTOĞRAF: Bedelli askerlik için hazırlığa başlayan gençlerin sık sık izlediği videolardan bir kare: Saçlar kesiliyor...

Askerde saç traşı yaptırmak ViDEO

BEDELLİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK KOMİSYON ÜYELERİNİN TWİTTER HESAPLARI

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: @yilmaz_ismet58
Komisyon Başkanvekili Refik Özen: @refik_ozen16
Komisyon Sözcüsü Cemal Bekle: @Cbekle
Komisyon Katibi Mustafa Hidayet Vahapoğlu: @HVahapoglu 
Üye Feyzi Berdibek: @FeyziBerdibek1
Üye Zülfü Tolga Ağar: @zulfutolgagar ‏ 
Üye Mehmet Uğur Gökgöz: @MEHMETUURGKGZ1
Üye Mehmet Yavuz Demir: @MehmetYavuzDem3
Üye Yücel Menekşe: @yucelmenekse50
Üye İsmail Kaya: @kayaismail80 
Üye Mehmet Ali Cevheri: @malicevheri
Üye Özgür Ceylan: @CHPozgurceylan 
Üye Teoman Sancar: @teomansancarchp
Üye Bayram Yılmazkaya: @vekilyilmazkaya 
Üye Mehmet Ali Çelebi: @tgmcelebi
Üye Polat Şaroğlu: @PolatSaroglu 
Üye Kemal Bülbül: @Kemalbulbull
Üye İmam Taşçıer: @ImamTascier ‏ 
Üye Saffet Sancaklı: @saffetsancakli
Üye Koray Aydın: @korayaydintr

25 gün askerliğin zorlukları

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