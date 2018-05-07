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25 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla, hakkında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

DHA | 07.05.2018 - 10:17..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

84 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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