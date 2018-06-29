25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

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Klasik cilt bakımı nasıl olmalı

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1 Yanan mevlevihane küllerinden doğdu Beyoğlu'nda 1979'da çıkan yangında tamamen harap olan 400 asırlık Kasımpaşa Mevlevihanesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restor ediliyor.

2 Karadeniz'in parlayan yıldızı: Yason Burnu Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olduğu ifade edilen Yason Burnu, havaların ısınmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

3 Moskova'da terör alarmı Dünya Kupası'nı düzenleyen Rusya'da alarm verildi. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda güvenlik alarmı verildi. Polis havalimanının bir bölümünü kapattı. Yerde bir kişinin yattığı belirtiliyor.

4 Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı Tayland’da Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerine bütün çalışmalara rağmen henüz ulaşılamazken, mağara kapısındaki bekleyiş gözyaşlarıyla sürüyor.

5 Rus kozmonot, Dünya Kupası’nı uzaydan takip etti Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Rus kozmonot Oleg Artemyev Soçi’de bulunan Fişt Stadyumu’nu görüntüleyerek, Dünya Kupası maçlarını uzayda takip etti.

6 Sabahattin Ali için kaldığı cezaevinde müze yapılacak Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi içinde, ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali ile kadınların tarihsel gelişimini konu alan iki yeni müze oluşturulacak.