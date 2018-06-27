taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6272
EURO
5,3977
ALTIN
186,75
PETR
76,3900

25. İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 25'incisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali sanatseverlerle buluştu.

AA | 27.06.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul Caz Festivali'nin 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı başlıklı açılış konseri gerçekleştirildi. Konserden önce, festivalin 2002 yılından bugüne caz üstadlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yılki sahiplerine takdim edildi.

25. İstanbul Caz Festivali başladı

17 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

25. İstanbul Caz Festivali'nde, 17 Temmuz'a kadar 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konser gerçekleştirilecek.

Festivalde, Nick Cave, Robert Plant, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain gibi efsane isimler ve BADBADNOTGOOD, R+R=Now, Avishai Cohen ve Omar Sosa gibi merakla beklenen güncel müzisyenler müzikseverlerle buluşacak.

25. İstanbul Caz Festivali başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

168
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

184
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

84
Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor

86
Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki

17
Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi

101
Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM