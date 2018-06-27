25. İstanbul Caz Festivali başladı

1 YKS maratonu başlıyor Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), 2.3 milyon öğrenci ter dökecek.

2 Airpods iPhone'ları şarj edebilecek Teknoloji dünyasının devi Apple yeni bir ürün ile kullanıcılarını şaşırtacak. Airpods olarak bilinen kablosuz kulaklık, artık aynı zamanda bir şarj aleti görevi üstlenecek.

3 MEB'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sonuçlarını adaylara duyurdu.

4 Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu Kendisi küçük ama mutluluğu çok büyüktür Sardala Koyu'nun. Aniden gelen ‘deniz’ krizinize ilaç gibi gelecek bir koya gidiyoruz.

5 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

6 Epilepsi krizine sokan pokemon bölümü Pokemon, yayınladığı bir bölümle Japonya'da 700’e yakın çocuğu hastanelik etti, sırf bu bölüm yüzünden binlerce dolar tazminat ödedi.