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25 metrelik uçurumdan yuvarlanan genç kurtarıldı

Bursa'da motosikletinin kontrolünü kaybettikten sonra önce duvara çarpan ardından 25 metrelik uçurumdan yuvarlanan genç kurtarıldı.

04.10.2017 - 02:06
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17 yaşındaki Hasan T, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetti. 25 metrelik uçuruma yuvarlanan genç için AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

25 metrelik uçurumdan yuvarlanan genç kurtarıldı

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hasan T., direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumun kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra motosiklet ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan Hasan T., ağır yaralandı.

25 metrelik uçurumdan yuvarlanan genç kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımı ile uçuruma indi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Hasan T., ekiplerin 1 saat süren çabaları sonucu sedyeye konularak yukarı çıkarıldı.

25 metrelik uçurumdan yuvarlanan genç kurtarıldı

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