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25 şehitte FETÖ şüphesi

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik kazasıyla ilgili davada mahkeme, FETÖ bağlantısının araştırılmasını istedi.

01.02.2017 - 20:30
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Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili davada, mahkeme olayın FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

2012'de şehit uzman çavuş Mete Aaraç Kışlası'nda meydana gelen patlamayla ilgili tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Şehit yakınlarının avukatlarının talebi üzerine, mahkeme heyeti; depoda çalışan askerler, 3 sanık ve şehit 25 askerin FETÖ bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

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