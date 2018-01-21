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25 yaşındaki genç Eskişehir'de 14 yerinden bıçaklandı

Eskişehir'de yaşayan 25 yaşındaki Mehmet Ali Y., tartıştığı bir kişi tarafından 14 yerinden bıçaklandı.

İHA | 21.01.2018 - 22:25..
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25 yaşındaki genç Eskişehir'de 14 yerinden bıçaklandı

Mehmet Ali Y., yaşadığı Eskişehir'de Engin D. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı.Yaşanan gerginliğin büyümesiyle Engin D., Mehmet Ali Y.’yi bıçakladı.

14 YERİNDEN BIÇAKLANDI

14 bıçak darbesi alan genç adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Y.’nin hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri Engin D.’yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Engin D. ise, Eskişehir Devlet Hastanesine gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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