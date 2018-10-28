taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59975
Euro
6.38385
Altın
1233.7
Borsa
90541.53
Gram Altın
222.134

25 yaşındaki şehidin son paylaşımı

Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri dağladı.

DHA | 28.10.2018 - 23:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Memleketi Çorum'da toprağa verilen 25 yaşındaki şehit Muhammet Çoban, şehit olmadan önce "Biz; Vatan sana canım feda derken şaka yapmıyorduk" paylaşımında bulundu.

25 yaşındaki şehidin son paylaşımı

GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ BURKTU

Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit asker dün memleketi Çorum'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Çoban'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürekleri burktu.

Çoban'ın kendi fotoğrafı altına, "Biz vatan sana canımız feda derken şaka yapmıyorduk. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdiği görüldü.

25 yaşındaki şehidin son paylaşımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

38
Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM