25 yaşındaki şehidin son paylaşımı

Memleketi Çorum'da toprağa verilen 25 yaşındaki şehit Muhammet Çoban, şehit olmadan önce "Biz; Vatan sana canım feda derken şaka yapmıyorduk" paylaşımında bulundu.
GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ BURKTU
Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.
Şehit asker dün memleketi Çorum'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Çoban'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürekleri burktu.
Çoban'ın kendi fotoğrafı altına, "Biz vatan sana canımız feda derken şaka yapmıyorduk. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdiği görüldü.