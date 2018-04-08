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25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

Doğum gününde emekli olan sınıf öğretmeni Duran Savaşçı, 25 yıl boyunca yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu.

İHA | 08.04.2018 - 13:07..
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25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

Kayseri'de 25 yıldır yetiştirdiği tüm öğrencilerin dokümanını tutan ve iletişimini koparmayan sınıf öğretmeni Duran Savaşçı, doğum gününde emekli oldu.

1979 yılında Adıyaman'da göreve başladıktan sonra Tunceli, Van ve Kayseri'de çeşitli okullarda görev yapan sınıf öğretmeni Duran Savaşçı, "O zamanki ismi 60. yıl Cumhuriyet İlköğretim, şimdiki ismi ise Mehmet Sepici 60. Yıl İlkokuluna geldim ve burada yaklaşık 25 yıl boyunca görev yaptım" dedi.

25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

"DOKÜMAN OLUŞTURMAYA BAŞLADIM"

15 Mart 1993 yılında Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda göreve başladığını ve doğum günü olan 28 Mart 2018'de emekliye ayrıldığını ifade eden Savaşçı, "1993 yılından beri sınıf defterinin arkasına öğrencinin adını, velisinin adını ve telefon numaraların yazardım. Bu şekilde bir doküman oluşturmaya başladım" diye konuştu.

25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

"25 YIL BOYUNCA ÖĞRENCİLERİMİ TAKİP ETTİM"

Öğrencilerinin ilkokuldan mezun olduktan sonra hangi okula kayıt yaptırdığını, hangi üniversiteye gittiğini dahi not aldığını anlatan Savaşçı, "Bu konularla ilgili olarak sürekli irtibat halinde oldum. Üniversiteye giden öğrencilerim oldu. O şekilde 25 yıl boyunca öğrencilerimi bu yönde takip ettim. Önceden sabit telefon vardı, şu anda birçoğu bunu iptal ettirdiği için ulaşamadığım oldu, kopukluk oldu.

25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

Cep telefonu olunca irtibat kurmam daha kolay oldu. Bugüne kadar böyle bir dokuman elde ettim. 25 yıl boyunca öğrenci ve velilerinin telefon numaraları elimde bulunuyor. Ben matematik ağırlıklı bir eğitim verdiğim için öğrencilerimin çoğunluğu elektrik elektronik mezunu oldu" diye konuştu.

25 yıldır öğrencilerinin dokümanını tutan öğretmen

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