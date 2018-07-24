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YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları 31 Temmuz Salı günü adaylara duyurulacak.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 12:56..
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30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınav sonuçları için adaylar nefeslerini tuttu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

TERCİH MARATONU

Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kesin sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), açıklanacak.  Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğrenciler için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak.

YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

TERCİHLER 7 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Sonuçların açıklanmasından sonra gençleri 7 -14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri bekliyor. Tercihler Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

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