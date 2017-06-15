250 bin liralık kuyumcu soygunu

Alınan bilgiye göre, polise, Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bir kuyumcuya ait iş yerinden soygun yapıldığı bildirildi.

250 BİN TL'LİK SOYGUN

Olay yerine gelen ekipler, dükkanın kepengi ve kapısı kırılarak içerideki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

ARAÇLA KAÇTILAR

Şüphelilerin 4 kişi olduğu ve bir otomobille gelip soygun yaptıktan sonra aynı araçla kaçtığı da tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.