taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4859
EURO
3,9152
ALTIN
141,76
PETR
47,0000

250 bin liralık kuyumcu soygunu

İstanbul Fatih'te hırsızlar kepengi ve kapısını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından 250 bin liralık ziynet eşyası çaldılar.

15.06.2017 - 07:47
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

istanbul

Alınan bilgiye göre, polise, Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bir kuyumcuya ait iş yerinden soygun yapıldığı bildirildi.

250 BİN TL'LİK SOYGUN

Olay yerine gelen ekipler, dükkanın kepengi ve kapısı kırılarak içerideki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını belirledi.

ARAÇLA KAÇTILAR

Şüphelilerin 4 kişi olduğu ve bir otomobille gelip soygun yaptıktan sonra aynı araçla kaçtığı da tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi, trafik akışı bir süre durduruldu.
Tüfek ustası ormanda ölü bulundu
Konya'da evine iftara gitmeyen tüfek ustası ormanlık alanda darbedildikten sonra öldürülmüş halde bulundu.
Otomobille uygulama noktasından kaçarken polise çarptı
Denizli'de uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracıyla polis memuruna çarptı.
Ankara'da silahlı çatışma: 2 yaralı
Altındağ ilçesinde bir taksiyi gasp eden 2 kişi ile başka bir grup arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada, 2 kişi ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

309
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

219
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

131
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

31
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

125
Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

28
Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM