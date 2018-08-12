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250 lira borcu için 3 kişiyi tüfekle vurdu

Konya'da, borcu olan 250 lira nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi tüfekle yaralayan Muhammet Batuhan Y., gözaltına alındı.

DHA | 12.08.2018 - 17:49..
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Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında, Mustafa Kaya isimli kişi yanındaki arkadaşları Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman ile birlikte iddiaya göre 250 lira alacağını istemek için Muhammet Batuhan Y.'nın yanına gitti.

250 lira borcu için 3 kişiyi tüfekle vurdu

3 KİŞİ YARALANDI

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Batuhan Y.,  yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Mustafa Kaya, Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, otomobilleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Muhammet Batuhan Y.'yi saklandığı cami inşaatında yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Batuhan Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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