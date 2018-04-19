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250 öğrenci kült eserleri sahneleyecek

Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla 250 çocuk Fındıkkıran, Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel gibi balenin kült eserlerini sahneye taşıyacak.

AA | 19.04.2018 - 15:43..
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250 öğrenci kült eserleri sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte, bu kez perdeler çocuklar için açılacak. Çocuklar için özel olarak hazırlanacak etkinlikte önemli eserler seyirciyle buluşacak.

250 ÇOCUKTAN ÖZEL GÖSTERİ

Klasik ve modern baleden eserleri 250 çocuğun sahneleyeceği etkinlikte, bu yıl İstanbul'dan Hülya Aksular Sanat Atölyesi, Konya'dan Mevhibe Kafalıer Bale Okulu, Bodrum'dan Zeynep Okçu Bale Okulu, Mersin'den Yelda Bale Okulu ile Ankara'dan By Sanat, Kar Çiçeği Bale Okulu, Dünya Dans Merkezi ve Fame Dans Stüdyosu yer alacak.

BİLETLER TÜKENTİ

Üçüncüsü düzenlenen etkinlik, biletlerin hızlıca tükenmesi sebebiyle saat 16.00 ve 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

250 öğrenci kült eserleri sahneleyecek

250 öğrenci kült eserleri sahneleyecek

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