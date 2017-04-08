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250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

Aralarında Müjde Ar, Pelin Batu ve Edip Akbayram gibi edebiyat ve sanat dünyasından tanınan isimler hayır için imza verdi.

08.04.2017 - 13:30
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250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında Süper Baba dizisinin jenerik müziği 'Bana bir masal anlat baba' şarkısını kullanmak istediklerini ancak parçanın bestecisinin buna izin vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kendilerine şarkı vermeyen sanatçıya ise "Ona sanatçı demiyorum" demişti.

Hemen her seçim öncesi olduğu gibi referandum öncesi de 'Sanata ve sanatçıya değer verilmiyor' çığlıkları atanlar birden ne olduysa, CHP'ye şarkı vermeyen sanatçıyı lint etmeye kalktılar.

AYDIN GEÇİNENLER SANATÇIYI LİNÇ ETMEYE BAŞLADI

Sanatçı lincine katılan aydınlardan(!) biri de ulusalcı Mine Kırıkkanat oldu.

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

EVET DİYENE 'CAHİL' DİYECEK KADAR KÜÇÜLEBİLENLERİN, NASIL BİR DEMOKRASİ ANLAYIŞI VAR

Dün de Tuluhan Tekelioğlu attığı tweet'le hayal ettiği demokrasiyi tarif etmişti.

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

250 SANATÇI İLAN VERDİ, HAYIR DEDİ

Bugün de hep tanıdık, bizleri hiç şaşırtmayan isimlerden 250'si, gazetelere ilan vererek "Gelecek için, demokrasi için, huzur ve barış için" hayır dediklerini duyurdu.

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(Listenin büyük halini görmek için üzerine tıklayın)250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

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