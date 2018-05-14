Ramazan ayında Konya’ya gidilir

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hem tarihiyle hem de yöresel lezzetleriyle herkesin mutlaka görmesi ve hissetmesi gereken bir şehir Konya. Özellikle Ramazan aylarında Konya’ya gitmeyi düşünürseniz İslamiyetin tam yerinde tam zamanında bir seyahat olacak bu.

Konya denilince ilk akla gelen Mevlana. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı şehri yakından görmek ve tanımak isteyenler için Ramazan ayı güzel bir fırsat. Ayrıca Mayıs ayı, burada rahatlıkla gezebileceğiniz bir ay.

MEVLANA MÜZESİ

Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi ve Mevlana Müzesi Konya’ya geldiğinizde ilk ziyaret edeceğiniz yer olsun. Müzenin avlusuna dervişan kapısından giriliyor. Derviş hücreleri avlunun kuzey ve batı yönü boyunca sıralanıyor. Güney yönünde matbah ve Hürrem Paşa türbesinden sonra Üçler Mezarlığı'na açılan "Susmuşlar" kapısı ile son buluyor.

SELİMİYE CAMİİ

Şehzade Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camii de mutlaka geldiğiniz ilk gün görün. Her dokunuşunda Mimar Sinan'ın izleri vardı adeta. Mevlana müzesine de yürüyüş mesafesinde.

KONYA’DA GECE HAYATI DEMEK SEMA GÖSTERİLERİ DEMEK

Konya’da gece hayatı demek, sema gösterileri demektir. Sema gösterisi izleyeceğiniz yer de Mevlana Kültür Merkezi. Tam 100.000 metrekare alanda olan gösteriler her akşam düzenleniyor.

ALAADDİN TEPESİ

Şehrin en merkezi yerlerinden birinde olan Alaaddin Tepesi, Sultan Alaaddin tarafından halktan vergi yerine toprak istemesiyle oluşan yığının eseriymiş ve tepe olarak kalmış. Şimdilerde ise çay bahçeleri ve parklar mevcut.

RAMAZAN’DA KONYA’DA NE YENİR

Konya’ya gelip te özellikle İftar için de tercih edebileceğiniz yöresel yemekler var. Burada meşhur olan iki başlangıç çorbası var; bamya ve yoğurt çorbası. Bir de meşhur etli ekmek, bıçak arası, fırın kebabı ve tirit yemeden iftar sofrasından kesinlikle kalkmayın.

TATLISI DA MEŞHUR

İftarımızı açtık, gelelim tatlılara... Dilber dudağı baklavası, höşmerim tatlısı, kaygana ve un helvası, bunlardan birini mutlaka tadın. Bu arada Konya’ya kadar gelmişken Mevlana şekeri almadan dönmemek olmaz tabi.

Eğer bahsettiğim yerleri gezip, tavsiye ettiğim yemekleri tadabilirseniz Konya’ya iyi ki bu zamanda gelmişim diyeceksiniz.