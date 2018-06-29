Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait EYP ile çok ayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklama "Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 28.06.2018 günü icra edilen temas arama faaliyetinde, 3 adet EYP ile 10 Bölücü terör örgütü mensubu silah, mühimmat, malzeme ve dokümanlar ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

Bayraktar tespit etti ATAK vurdu VİDEO