taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.328
USD
4,8485
EURO
5,6494
ALTIN
190,78
PETR
74,4700

İstanbul'da terör operasyonu

Küçükçekmece'de düzenlenen terör operasyonunda bazı kişiler gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA | 27.07.2018 - 10:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Küçükçekmece'de bir adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek sokakta önlem aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evde TEM polisleri evde arama başlatırken özel harekat polisleri de sokak başlarında önlem aldı.

İstanbul'da terör operasyonu

GÖZALTINA ALINDILAR

Aramaların ardından dairede bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

215
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

30
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

148
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

132
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

21
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM