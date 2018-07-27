İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Küçükçekmece'de bir adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek sokakta önlem aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evde TEM polisleri evde arama başlatırken özel harekat polisleri de sokak başlarında önlem aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aramaların ardından dairede bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.