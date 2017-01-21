taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7735
EURO
4,0352
ALTIN
146,58
PETR
55,3600

258 kaçak cep telefonu 2 kişinin üzerinden çıktı

Bitlis'te şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden iki kişinin üzerinde 258 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

21.01.2017 - 00:38
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı malzemelerin il merkezine girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

258 kaçak cep telefonu 2 kişinin üzerinden çıktı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar sonucu, 19 Ocak'ta bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden Ü.G ve E.K isimli şahısların vücutlarına sarılı vaziyette 258 cep telefonu ele geçirilmiştir. Kaçak cep telefonu suçundan gözaltına alınan Ü.G ve E.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

258 kaçak cep telefonu 2 kişinin üzerinden çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

0
Manisa'da katil zanlısı yakalandı

Manisa'da katil zanlısı yakalandı

0
Gambiya Devlet Başkanı görevini devretti

Gambiya Devlet Başkanı görevini devretti

0
Ağrı’da terör operasyonu

Ağrı’da terör operasyonu

0
FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına Collina getirildi

FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına Collina getirildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM