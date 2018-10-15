259 muhtar görevden alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "PKK'nın tehditlerine boyun eğen muhtarlar var, bunları affetmeyiz" açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

103'Ü KÖY, 156'SI MAHALLE MUHTARI

Bugün İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar görevden uzaklaştırıldı.