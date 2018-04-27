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Seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs’ta askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulunun, yUrt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin 2 kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA | 27.04.2018 - 09:14..
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SEÇMEN

Mükerrer sayıda yayımlanan kararlara göre; Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verildi.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ise 2 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00’de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edileceği, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de de ilanın sona erdirileceği belirtildi.

YURT DIŞI SEÇMENİ İÇİN OY KULLANMA TARİHLERİ

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe’den 24 Haziran Pazar’a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi’den 8 Temmuz Pazar’a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

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