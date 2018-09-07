Çocuğunuzun geleceği için okul seçimine dikkat edin

Okul seçimi için araştırmalar devam ediyor. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Veliler de okul okul gezip çocukları için en uygun olanı seçmeye çalışıyorlar. Öğretmen, eğitim sistemi, sosyal olanaklar, okulun fiziksel özellikleri, yöneticilerin aile ile iletişimleri.

Okul seçiminde pek çok önemli kriter bulunuyor. Bu durumda anne babaların bazı kriterleri göz önünde bulundurmaları ve gezdikleri okulları buna göre değerlendirmeleri gerekiyor.

OKUL SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğitim sistemi her çocuğun farklı özellikleri bulunuyor. Bu nedenle bilgiyi öğretmeyi değil, bilginin öğrenilebilmesi için gerekli beceriyi kazandırmayı hedefleyen, öğrenciye zengin öğrenme seçeneği sunan okul kabul edilmeli.

Sosyal etkinliklerin önemi, ders programı dışında çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklerin olması çocuk için farklı aktivitelere katılma olanağı sağlıyor. Tercih konusunda sosyal etkinliklere de dikkat edilmesi gerekiyor.

HER DETAYI İNCELEYİN

Okulun ders sayısı, saatleri, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlık programları, yabancı dil eğitimi, okulun fiziksel olanakları (bahçesinin, spor salonunun, kütüphanesinin olması gibi), sınıf mevcutları, aileyle iletişim, güvenlik önlemleri, sağlık ve temizliğe verilen önem, veli profili, yemek kalitesi, eğitim kadrosunun sürekliliği ve tecrübesi, okulun sınavlardaki başarı puanı, servislerin kalitesi, dikkat edilmesi gereken diğer önemli kriterler arasında yer alıyor

İYİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

"Okul, okul gibi okul olmalı" diyen Eğitimci Kemal Koçak, "Bir milletin kalkınması o toplumun sahip olduğu eğitim ve öğretime bağlıdır. İnsanları iyi eğitmezseniz o insanlar yarım kalmış olur. İyi eğitim almayan çocuğa zaten akademik bilgiyi sağlıklı bir şekilde veremeyiz. Bizim misyonumuz sağlam temellerle yetişmiş, iyi eğitim alan, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarılı ve iyi bireyler yetiştirmek" dedi.

"ÖĞRENCİ ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMELİ"

Çocuklarının ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak okulu tercih etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kemal Koçak, "Çocuğun önceliklerini ve ilgilerini tanımalı ve hangi tarzda bir okulda mutlu, uyumlu ve başarılı olacağı belirlenmeli. Çocuklara eğitim ve öğretim verecek bir okul akademik kadrosu, sosyal imkanları ve eğitim modelleriyle tam donanımlı olmalı. Sadece sınava iyi hazırlamak yetmiyor, öğrencinin yeteneklerini de keşfetmek ve onları yeteneklerini geliştirebilmeleri için motive etmek gerek." diye konuştu.