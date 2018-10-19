Denizli’de yemek yeme yarışmalarını başlatan ve 2 sene önce tek seferde 180 bin çöp şiş pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran çöp şişçi Mehmet Kaya, düzenlediği yarışma ile yeni bir rekortmen daha çıkardı.

26 DAKİKADA 302 ŞİŞ YEDİ

Denizli’de gerçekleşen yarışmada 48 kilo olan Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Çöp şişin yanında bir salata yiyen ve bir ayran içen Erdoğan’ın rekor denemesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Yarışmada videoyu en çok paylaşana da çeyrek altın verildi.

26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırdı - VİDEO