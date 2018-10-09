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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

Dünyanın en güçlü pasaportlarını listeleyen Henley Pasaport Endeksi, güncellenmiş sıralamasını açıkladı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 15:51..
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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ortaklığıyla, Henley Pasaport Endeksi verileri açıklandı. 190 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan Japonya birinciliğini korudu, Almanya ise üçüncülüğe geriledi.

JAPONYA KOLTUĞUNU KAPTIRMADI

Bu yılın yeni verilerine göre birincilik koltuğu yine Japonya'nın olurken, 190 ülke ile varılan vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla, seyahat serbestliği bakımından en prestijli pasaport konumuna geldi.

Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

ALMANYA DÜŞÜŞTE

Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya'nın, 190 ülkeye vizesiz seyahat yapması birinciliği sağlamlaştırırken, ikinclik konumunda bulunan Almanya koltuğu Singapur'a kaptırdı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

ABD DÖRDÜNCÜ SIRADA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

TÜRKİYE 51'İNCİ OLDU

Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 51. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

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