Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ortaklığıyla, Henley Pasaport Endeksi verileri açıklandı. 190 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan Japonya birinciliğini korudu, Almanya ise üçüncülüğe geriledi.
JAPONYA KOLTUĞUNU KAPTIRMADI
Bu yılın yeni verilerine göre birincilik koltuğu yine Japonya'nın olurken, 190 ülke ile varılan vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla, seyahat serbestliği bakımından en prestijli pasaport konumuna geldi.
ALMANYA DÜŞÜŞTE
Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya'nın, 190 ülkeye vizesiz seyahat yapması birinciliği sağlamlaştırırken, ikinclik konumunda bulunan Almanya koltuğu Singapur'a kaptırdı.
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ABD DÖRDÜNCÜ SIRADA
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.
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TÜRKİYE 51'İNCİ OLDU
Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 51. sırada yer buldu.
199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı.