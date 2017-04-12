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26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

1991 yılında çocuğunu dereye atarak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Ayşe Güven'in cesedi çocuğunu attığı derede bulundu.

12.04.2017 - 16:03
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Sakarya'nın Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde oturan Ayşe Güven, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

Polis ve jandarma ekipleri Ayşe Güven'in bulmak için çalışma başlatırken, belediye hoparlöründen de anonslar yapıldı.

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Ayşe Güven'in bugün öğle saatlerinde Göynük Suyu Deresi'nde cesedi bulundu.

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri Ayşe Güven'in cesedini sudan çıkardı. İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe Güven'in annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi'ne atarak öldürdüğü öğrenildi.

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

Çocuğunu suya attığı yerde cesedi bulunan kadının sık sık su kenarına gelerek uzun süre beklediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

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