260 bin yıllık kafatası insanlık tarihini yeniden yazacak

Çin'in Şensi eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan 260 bin yıllık kafatasının, insanlık tarihini değiştirebileceği düşünülüyor.

İNSANLIK YALNIZCA AFRİKA'DAN GELMEDİ

Çoğu antropolog fosil kayıtlarına dayanarak, türümüzün yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığına inanıyordu. Ancak yeni buluş insanlığın sadece Afrika'dan geldiğini tezini yıkacak nitelikte.

260 BİN YIL ÖNCE ASYA'DA BAŞLADI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yeni bulgular insanlığın 200 bin yıl önce Afrika'da değil 260 bin yıl önce Asya'da yaşamaya başladığını ortaya koydu. Çin'de bulunan söz konusu kafatasının Fas'ta bulunan insanlığın en eski kafatası örnekleriyle benzerlik gösterdiği ifade edildi.