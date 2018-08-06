Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MUTFAK SIRLARI

Sahil barlarından zirvedeki restoranlara, bulaşıkçılıktan büyük şefliğe, Tokyo’dan Paris’e oradan New York’a, isyanlar ve alevlerle dolu bir mesleğin sunabileceği hemen her şeyi yaşayan Anthony Bourdain, bunları anlatmaya karar verince ortaya Mutfak Sırları çıktı.

Mutfak Sırları

Anthony Bourdain

Çev.: Dost Körpe

Domingo Yay.

S.: 364

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MODERN ZAMANLAR 2.0

Nebula ödüllü bilimkurgu yazarı, editör ve müzisyen Michael Moorcock’un kahramanı Jerry Cornellius çoğulevrende çalkantılı bir serüvene çıkıyor.

Modern Zamanlar

Michael Moorcock

Çev.: İnönü Korkmaz

Ayrıntı Yay.

S.: 144

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BİZİM ALZHEIMER HİKAYEMİZ

Alzheimer konusunda aktif olarak çalışan, Emmy Ödüllü televizyon muhabiri Meryl Comer, Bizim Alzheimer Hikâyemiz isimli bu kitabında, kocasının Alzheimer hastalığıyla mücadelesini ona sonuna kadar evinde bakmayı seçmiş bir eşin gözünden anlatıyor.

Bizim Alzheimer Hikayemiz

Meryl Comer

Çev.: Esengül Ayyıldız

Paloma Yay.

S.: 216

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YÜZLERİN ÖTESİNİ GÖREN ADAM

Augustin, bir yandan asıl suçluyu bulmak için kendi soruşturmasını yürütüyor, bir yandan masum bir çocuğun nasıl teröriste dönüştüğüne şahitlik ediyor. Tüm bunları yapabilmesine yardım eden çok özel bir yeteneği var: İnsanların yüzlerinin ötesindekileri görebiliyor.

Yüzlerin Ötesini Gören Adam

Eric-Emmanuel Schmitt

Çev. : Bahadırhan Bozkurt

Doğan Kitap

S.: 328

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SEN YANIMDA OL YETER

Aşk ve sevgiyle çıkılan yolda, "Sen yanımda ol yeter" dedikleriniz kimler?

Sen Yanımda Ol Yeter

Alişan Kapaklıkaya

Yediveren Yay.

S.: 296

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ELİMDE HAMUR KAFAMDA DÜNYALAR VAR

Özlem Açar bir yazar, çizer, mutlu bir eş ve iki çocuklu bir anne olarak, kendi yaşamı üzerinden hepimizin yaşamına ışık tutuyor. Özellikle kadınlara, içinde bambaşka dünyalar yaratan en özel varlıklara sesleniyor: “Anne olunca bırakma hayallerinin peşini, hatta daha sıkı tutun onlara. Öylece geçip gitme bu dünyadan, bir iz bırak. Üret, bir şeyler yap. Üreten kadın, mutlu kadındır ve mutlu anneler, mutlu çocuklar yetiştirir”.

Elimde Hamur Kafamda Dünyalar Var

Özlem Açar

Müptela Yay.

S.: 248

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İYİ PSİKOPATIN BAŞARI REHBERİ

İyi Psikopat’la tanışın. O sizi zaten tanıyor, çünkü doğduğunuzdan beri içinizde!

İyi Psikopatın Başarı Rehberi

Kevin Dutton, Andy McNab

Çev.: Solina Silahlı

Pegasus Yay.

S.: 408

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MAVİ ÇİÇEK

Mavi Çiçek, on sekizinci yüzyılın sonunda, Leipzig ile Berlin arasındaki taşra ve üniversite kentlerinde geçen ve sonradan döneminin en büyük romantik şair ve düşünürlerinden olan Novalis’e dönüşecek genç kız Fritz von Harderberg’in öyküsü.

Mavi Çiçek

Penelope Fitzgerald

Çev.: Püren Özgören

Can Yay.

S.: 240

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İÇERİ GİRMEZ MİYDİNİZ

Yalın ve çarpıcı anlatımıyla dikkatleri üzerine çeken Neslihan Önderoğlu, bu kitabında da günlük hayatın derdini, tasasını yüklenen, yaşamdan yaralar alıp kabuklarına çekilen insanları anlatıyor. Yazar, yoğun bir hüzün duygusunun sarıp sarmaladığı bu öykülerde okurun bamteline dokunuyor.

İçeri Girmez Miydiniz

Neslihan Önderoğlu

Can Yay.

S.: 112

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İŞ'TE KAHKAHA

İş’te Kahkaha, her çalışanın yanından eksik etmek istemeyeceği, küçük çaplı bir iş mizahı kütüphanesi... Yoğun stresin kol gezdiği ofis koridorlarından çıkıp, küçük bir gülümseme molası vermek için bire bir!

İş'te Kahkaha

Alper Almelek

Hümanist Kitap

S.: 182

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Damla Karakuş

[email protected]

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