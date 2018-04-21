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Erdoğan'dan gündemle ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 20:35..
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bahçeli'nin yaptığı olayları yolda öğrendim

Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu.

Sadece, ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz.

Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız.

İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor.

Askerimizi ve Özgür Suriye Ordusu'nu tebrik ediyorum.

Afrin'de 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.

TEHDİT, STRATEJİK ORTAKLARDAN

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var.

Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı?

ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor.

Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

Uluslararası hukuk öne çıkarılarak süreç devam etmeli.

Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var.

TEMAYÜL OLMADAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI BELİRLEMEK DOĞRU OLMAZ

YSK seçim takvimini açıklayınca yol haritamızı belirleyeceğiz

Temayül olmadan milletvekili adaylarını belirlemek doğru olmaz.

Her an seçime rahatlıkla girebilecek noktadayız.

Temayül yoklamalarının ardından adaylarımızı belirleyeceğiz.

Kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak.

Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz.

MHP ile normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil.

Yerli jet uçaklarını da yapmak durumundayız. Denizaltı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörü teşvik ediyoruz, bu işte özel sektör olsun. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni milli olarak değerlendirir misiniz?

Cumhur ittifakının 'Başkan' adayı zaten bellidir.

KILIÇDAROĞLU BAŞKASINI ARAMASIN KENDİSİ MEYDANA ÇIKSIN

Gönlüm aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın.

SP ile 2-3 kez görüştük, maalesef netice alamadık.

Seçim sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacak. Bunların hepsi ana muhalafetin bahanesi. Tüm partiler daha sağlıklı, rahat kampanya sürdürecek. Türkiye'de hiçbir zaman şaibeli olmadı. Mühürlü-mühürsüz pusula noktasında artık böyle bir sorun bu seçimlerde yok, kalkıyor ortadan.

ABD, bizim yaptığımız seçimleri hiçbir zaman yapamadı. ABD'deki seçimlerde yaşanan şaibeler bizde olmuyor.

Yurt dışında 10-11 bin kişilik bir spor salonunda, şu anda ülkeyi açıklayamaycağım, bulanacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim.

Bir sıkıntı söz konusu değil, YSK mühürleyerek gönderiyor.

Nihai karar değil, süreç devam edecek.

Mağdurların, mazlumların tatmin olmasını temenni ederim.

Altına endeksleyerek iş yaparsak işler daha kolay olur. İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir.

Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir.  Kur-faiz ilişkisini Batılılar gibi düşünmüyorum.

83 TANE FETÖ'CÜYÜ TÜRKİYE'YE GETİRDİK

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurt dışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor.

 

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