taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.764
USD
4,1358
EURO
5,1193
ALTIN
178,82
PETR
70,7500

Motorine zam

Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 17 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Motorine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Akaryaıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı.

Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

MOTORİN FİYATI 5.5

17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şubat ayı cari işlemler açığı 4 milyar 152 milyon dolar
Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 53 milyar 346 milyon dolar oldu.
Yurt dışından gelen eşyada vergi muafiyeti
Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada daha önce "30 euro" olan gümrük vergisi muafiyeti "22 euro"ya düşürüldü.
Dolar, euro ve sterlinden yeni rekor
Dolar kuru tarihi zirvesini 4.12 TL seviyesine taşırken, euro kuru 5 TL üzerindeki hareketini sürdürdü. Sterlin ise 5.84 TL'den işlem gördü.
Lufthansa krizde
Lufthansa, iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

230
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

39
Trump 72 saat dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu

Trump 72 saat dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu

36
Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi

150
Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi

Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi

89
Birleşmiş Milletler'in Zeytin Dalı Harekatı rahatsızlığı

Birleşmiş Milletler'in Zeytin Dalı Harekatı rahatsızlığı

16
Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM