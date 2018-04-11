Motorine zam

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kaza sonrası incelemelerin sürdüğü tarihi yalı ve yaşanan kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

1 Yiğit Bulut'un dolar yorumu Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

2 Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

3 Trump 72 saat dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu Rus hükümetinin sivil hava yolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

4 Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen örgüte Amerika ve Avrupa'dan sonra Suudiler de açıktan destek olmaya başladı.

5 Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

6 Birleşmiş Milletler'in Zeytin Dalı Harekatı rahatsızlığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri tek tek yok ediyor olması, BM'nin açıklama üstüne açıklama yapmasına neden oldu.