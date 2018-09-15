Çin'den Türkiye'ye destek mesajı

Çin Hükümeti Temsilcisi sıfatıyla resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, ikili ilişkiler, milli para birimlerinin teşvik edilmesi, üçüncü nükleer santral projesi ve "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamındaki iş birliği potansiyeline ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE'DEKİ İKİLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını ifade eden Lı, görüşmelerinde, iki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları konuları hayata geçirme ve Çin ile Türkiye'nin her alandaki iş birliğini ilerletme konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"MİLLİ PARA BİRİMLERİNİ KULLANMA TAVSİYESİ"

Türkiye'nin milli para birimlerini kullanma konusundaki çağrılarına cevap olarak Çin'in güçlü desteğini dile getiren Lı, "Türk tarafının milli para birimlerini kullanma tavsiyesini hoş karşılıyoruz." dedi.

Lı Yüçıng, ikili ticaret ve yatırımda milli para birimlerinin kullanılmasının, iki ülkenin kur farkından doğan maliyetleri ve risklerini düşürebileceğini belirterek, Çin ve Türkiye'nin, gelişmekte olan önemli ülkeler ve yükselen piyasalar olarak büyük ekonomik gelişme perspektifine sahip olduğunu vurguladı.

Li, Çin para birimi RMB'nin (yüen), bu yıl Çin’in sınır ötesindeki gelir ve giderlerindeki en büyük ikinci para birimi olduğuna, dünyanın ödemelerdeki ve yabancı rezervlerdeki en büyük altıncı para birimi olma konumunu koruduğuna dikkati çekti.

MİLLİ PARAYLA İKİLİ TİCARET

RMB’nin küreselleşmesinin uzun vadeye dönük olumlu gelişme eğilimini sürdürdüğünü ifade eden Li, şöyle konuştu: "Son dönemde Türkiye hükümetinin etkili önlemleri sayesinde Türk lirasının değeri istikrarlı bir şekilde düzeliyor, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesi yeniden rayına giriyor. Önümüzdeki aşamada Çin, Türk tarafı ile birlikte ödemelerin milli para birimleri ile yapılması için olumlu politika ortamının oluşturulmasını, ikili ticaret ve yatırımda daha fazla milli para birimlerinin kullanılmasının sağlanmasını, böylelikle ikili ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasını hızlandırmaya hazırdır."