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Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

En İyi Aile Oteli QARS Bodrum Family Resort’da Bambaşka Bir Tatil Deneyimi Yaşayın!

Özel Haber | 23.05.2018 - 17:01..
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Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

Siz de bahar aylarının gelmesiyle birlikte bütün yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak ve ailenizle birlikte keyifli ve sorunsuz bir tatil yapmak için sabırsızlanıyorsunuz değil mi? O halde bu yaz rotanızı, size kusursuz bir tatil fırsatı sunan TheQASR Bodrum Otel’e çevirin! Yılın en iyi muhafazakâr ödülünü alan TheQASR Bodrum Otel’de ailenizle birlikte Ege’nin eşsiz doğasına, ışıltılı denizine ve hak ettiğiniz hizmete doyacaksınız!

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Yılın En İyi Muhafazakâr Oteli

Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde Yılın En İyi Muhafazakâr Otel’i seçilen QASR, Bodrum’un İslami standartlara uygun hizmet veren 5 yıldızlı ilk ve tek otelidir. Bayanlar için özenle dekore edilmiş özel havuz & plajlarında rahatça vakit geçirebilir, yine bayanlara özel spa merkezindeki hamam, sauna, masaj ve tuz odası gibi çeşitli hizmetleriyle yorgunluğunuzu üzerinizden atarak yenilenmiş hissedebilir ya da ailelere özel alanlarda ailenizle birlikte gerçek bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

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Mavi ve Yeşil İç İçe…

Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

Bodrum’un en nadide yerine konumlanmış QASR Otel’de,o mis kokulu mandalina bahçelerinin içinde süzüldüğünüzü düşünün… Ya da Ege’nin göz kamaştıran denizine karşı içeceğinizi yudumladığınızı… Güneşin doğarken en güzel göründüğü QASR’da huzuru iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Rezervasyon ve Bilgi Almak İçin Tıklayın!


Gurme Lezzetleri QASR’da Tadın

Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

İslami standartlara ve geleneksel değerlerimize uygun olarak hizmet veren QASR’da gerçek bir gurme olacaksınız! Otelin Helal Sertifikası tanınmış ürünlerle hazırladığı ve birbirinden lezzetli yemekler sunan zengin mutfağı, sizleriTürk mutfağının yanı sıra Osmanlı mutfağından da çeşitli lezzetler ile buluşturuyor.

Rezervasyon ve Bilgi Almak İçin Tıklayın!


Tüm Konforunuz Düşünülerek Dekore Edilmiş Odalar

Hayalinizi Bu Yıl Gerçekleştirin

The QASR Bodrum Otel, ihtiyacınız olabilecek her şeyin düşünülerek dekore edildiği odaları ile konforlu bir tatil deneyimi yaşamanıza imkân tanıyor. Odanızın o eşsiz manzarası ve Bodrum’un masalsı güzelliği karşısında büyüleneceksiniz!

Rezervasyon ve Bilgi Almak İçin Tıklayın!

Qasrbodrum.com

0252 400 00 00

Bodrum / Türkiye

 


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