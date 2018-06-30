Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Muğla'nın tatillik yerlerinden Köyceğiz'de 7 dönümlük arazi alan çift, 2 çocuklarıyla köy hayatının keyfini yaşıyor.





ÖZGÜ NAMAL TAVUKLARINI BESLİYOR

4 yıllık beraberlikten 'Nefes' ve 'Elem Su' adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde doğal bir yaşam sürüyor.

İkili, birlikte evlerine girdikten kısa süre sonra, çocuklarının bakıcıları ve bir kurt köpeği eşliğinde dışarı çıkıp ormanda gezinti yaptı.

Özgü Namal, iki çocuk bakıcısı ve bir çalışanın bulunduğu evinin bahçesinde kümeste tavuk da besliyor.