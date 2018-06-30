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Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Serdar Oral ile 4 yıldır birlikte olan Özgü Namal, köy hayatına alıştı.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 02:41..
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Muğla'nın tatillik yerlerinden Köyceğiz'de 7 dönümlük arazi alan çift, 2 çocuklarıyla köy hayatının keyfini yaşıyor.

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

ÖZGÜ NAMAL TAVUKLARINI BESLİYOR

4 yıllık beraberlikten 'Nefes' ve 'Elem Su' adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde doğal bir yaşam sürüyor.

İkili, birlikte evlerine girdikten kısa süre sonra, çocuklarının bakıcıları ve bir kurt köpeği eşliğinde dışarı çıkıp ormanda gezinti yaptı.

Özgü Namal, iki çocuk bakıcısı ve bir çalışanın bulunduğu evinin bahçesinde kümeste tavuk da besliyor.

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

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