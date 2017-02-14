taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.859
USD
3,6514
EURO
3,8813
ALTIN
144,36
PETR
56,1400

Edirne’de 97 kaçak yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 97 kaçak gözaltına alındı.

14.02.2017 - 16:38
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye Köyü ve Meriç İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 97 kaçağı yakaladı.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla Meriç’te yakalanarak gözaltına alınan 32 yaşındaki H.K. ve 48 yaşındaki M.L.S. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

68
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

580
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

99
Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

85
Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

14
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

9
El Bab'a gönderilen SAT komandolarının görüntüleri

El Bab'a gönderilen SAT komandolarının görüntüleri

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM