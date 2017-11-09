Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz poz

Beran Benan ile ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan Eliz Sakuçoğlu, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"KONTROL ALTINDAKİ ZİHİN AHLAKSIZLIK OLARAK ANLAR"

Sakuçoğlu'nun "Özgürlük... Ve ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum. Yanlış anlayabilirsin. Ben özgürlük dediğimde sen onu ahlaksızlık olarak anlayabilirsin çünkü işler böyle yürür. Kontrol altındaki bir zihin ne zaman özgürlüğü duysa hemen onu ahlaksızlık olarak anlar. Ahlaksızlık kontrolün zıt kutbudur." notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.