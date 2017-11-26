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Özel Haber | 26.11.2017 - 00:00..
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Güney Kore'de bir garip tatbikat
Güney Kore'nin başkenti Seul'de ilginç bir acil durum tatbikatı düzenlendi. İlginç olan tatbikata kimsenin uymaması oldu.
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