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2687 emniyet mensubu ihraç edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubunun kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

DHA | 07.01.2017 - 16:07
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"431 EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ"

"667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumları tekrar değerlendirilen (431) emniyet teşkilatı mensubu görevlerine iade edilmiş, aynı madde kapsamında (756) emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır.

"2687 EMNİYET MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ"

679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan (2.687) emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartılmış (10) personel kamu görevine iade edilmiş, Re'sen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle emniyet teşkilatından ayrılmış (60) personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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